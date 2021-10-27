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Glasyolojik ne demek, TDK'ya göre Glasyolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Glasyolojik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Glasyolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Glasyolojik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Glasyolojik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Glasyolojik ne demek, TDK'ya göre Glasyolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Glasyolojik ne demek? Glasyolojik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi glasyolojik kelimesi. Peki glasyolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre glasyolojik nedir, glasyolojik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

GLASYOLOJİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Glasyolojik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Glasyolojik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre glasyolojik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Buzul bilimsel

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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