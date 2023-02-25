Gleb Guletskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gleb Guletskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gleb Guletskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gleb Guletskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gleb Guletskiy 1 Aralık 2002 tarihinde Molodechno şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Гулецкий Глеб Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gleb Guletskiy Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Molodechno futbol takımında oynamaktadır. FK Molodechno takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Gleb Guletskiy'nin FK Molodechno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gleb Guletskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gleb Guletskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gleb Guletskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gleb Guletskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Molodechno

Gleb Guletskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gleb Guletskiy şuan FK Molodechno takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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