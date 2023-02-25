Gleb Gurban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gleb Gurban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gleb Gurban adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gleb Gurban Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gleb Gurban 15 Mayıs 2001 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Гурбан Глеб Витальевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gleb Gurban Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yauheni Haiduk yapmaktadır. Gleb Gurban, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Minsk futbol takımında oynamaktadır. FK Minsk takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Gleb Gurban'nin FK Minsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gleb Gurban Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gleb.gurban

Gleb Gurban Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gleb Gurban isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gleb Gurban Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gleb Gurban futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FK Minsk II

1 Ocak 2020 yılında FK Minsk

16 Temmuz 2020 yılında Smolevichi

31 Aralık 2020 yılında FK Minsk

16 Mart 2021 yılında Rukh

24 Temmuz 2021 yılında Orsha

31 Aralık 2021 yılında Rukh

31 Mart 2022 yılında FK Minsk

Gleb Gurban Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gleb Gurban şuan FK Minsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Gleb Gurban Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U19 takımında 2 numaralı formasıyla 27 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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