Gleb Pevtsov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gleb Pevtsov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gleb Pevtsov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gleb Pevtsov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gleb Pevtsov 23 Ekim 2000 tarihinde Kohtla-Järve şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gleb Pevtsov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F. TOTİK Group yapmaktadır. Gleb Pevtsov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JK Trans Narva futbol takımında oynamaktadır. JK Trans Narva takımına 2 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Gleb Pevtsov'nin JK Trans Narva ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gleb Pevtsov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gleb Pevtsov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gleb Pevtsov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gleb Pevtsov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Sillamäe U17

31 Aralık 2015 yılında JK Järve U17

1 Ocak 2016 yılında JK Järve II

1 Ocak 2017 yılında JK Järve

2 Mart 2021 yılında JK Trans Narva

Gleb Pevtsov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gleb Pevtsov şuan JK Trans Narva takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gleb Pevtsov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Järve JK (-2015)

Estonya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 18 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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