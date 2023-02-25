Gleb Rovdo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gleb Rovdo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gleb Rovdo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gleb Rovdo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gleb Rovdo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gleb Rovdo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gleb Rovdo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gleb Rovdo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gleb Rovdo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gleb Rovdo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gleb Rovdo 4 Haziran 2002 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Ровдо Глеб Михайлович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gleb Rovdo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gleb Rovdo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Isloch Minsk Region futbol takımında oynamaktadır. Isloch Minsk Region takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gleb Rovdo'nin Isloch Minsk Region ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Gleb Rovdo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gleb Rovdo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Gleb Rovdo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gleb Rovdo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Dinamo Minsk II

1 Ocak 2022 yılında Dinamo Minsk

9 Mart 2022 yılında Isloch

31 Aralık 2022 yılında Dinamo Minsk

19 Ocak 2023 yılında Isloch

Gleb Rovdo kimdir

Gleb Rovdo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gleb Rovdo şuan Isloch Minsk Region takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Gleb Rovdo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U21 takımında 8 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 9 numaralı formasıyla 7 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U17 takımında 8 numaralı formasıyla 10 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gleb Rovdo nereli

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