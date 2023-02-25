Gleb Shevchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gleb Shevchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gleb Shevchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gleb Shevchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gleb Shevchenko 17 Şubat 1999 tarihinde Mozyr şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Шевченко Глеб Вячеславович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gleb Shevchenko Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Gleb Shevchenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhter Soligorsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhter Soligorsk takımına 18 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Gleb Shevchenko'nin Shakhter Soligorsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gleb Shevchenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/shevchenko_9_/

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Gleb Shevchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gleb Shevchenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Gleb Shevchenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gleb Shevchenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Slavia

18 Ocak 2021 yılında Soligorsk

Gleb Shevchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gleb Shevchenko şuan Shakhter Soligorsk takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Gleb Shevchenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus takımında 4 numaralı formasıyla 2 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 8 numaralı formasıyla 10 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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