Gleb Tretyak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gleb Tretyak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gleb Tretyak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gleb Tretyak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gleb Tretyak 1 Şubat 2003 tarihinde Brest şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Третяк Глеб Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gleb Tretyak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gleb Tretyak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Brest futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Brest takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gleb Tretyak'nin Dynamo Brest ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gleb Tretyak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gleb Tretyak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gleb Tretyak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gleb Tretyak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Dynamo Brest II

1 Ocak 2021 yılında Rukh II

1 Temmuz 2022 yılında Dynamo Brest

Gleb Tretyak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gleb Tretyak şuan Dynamo Brest takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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