Gleb Vershinin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gleb Vershinin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gleb Vershinin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gleb Vershinin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gleb Vershinin 11 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Вершинин Глеб Витальевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gleb Vershinin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vitali Kuzniatsou yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dnepr Mogilev futbol takımında oynamaktadır. Dnepr Mogilev takımına 30 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Gleb Vershinin'nin Dnepr Mogilev ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gleb Vershinin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gleb Vershinin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gleb Vershinin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gleb Vershinin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2020 yılında Dnepr Mogilev

9 Temmuz 2022 yılında Orsha

31 Aralık 2022 yılında Dnepr Mogilev

Gleb Vershinin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gleb Vershinin şuan Dnepr Mogilev takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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