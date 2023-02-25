Gleb Yakushevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gleb Yakushevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gleb Yakushevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gleb Yakushevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gleb Yakushevich 31 Temmuz 2002 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Якушевич Глеб Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gleb Yakushevich Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yauheni Haiduk yapmaktadır. Gleb Yakushevich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Minsk futbol takımında oynamaktadır. FK Minsk takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Gleb Yakushevich'nin FK Minsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gleb Yakushevich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yakushevich_gleb/

Gleb Yakushevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gleb Yakushevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gleb Yakushevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gleb Yakushevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FK Minsk II

1 Ocak 2021 yılında FK Minsk

Gleb Yakushevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gleb Yakushevich şuan FK Minsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Gleb Yakushevich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 4 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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