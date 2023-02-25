Gleb Zheleznikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gleb Zheleznikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gleb Zheleznikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gleb Zheleznikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gleb Zheleznikov 31 Temmuz 1997 tarihinde Orsha şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Железников Глеб Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gleb Zheleznikov Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gleb Zheleznikov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dnepr Mogilev futbol takımında oynamaktadır. Dnepr Mogilev takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Gleb Zheleznikov'nin Dnepr Mogilev ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gleb Zheleznikov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/glebzheleznikov/

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Gleb Zheleznikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gleb Zheleznikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Gleb Zheleznikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gleb Zheleznikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Orsha

4 Ağustos 2017 yılında Osipovichi

1 Mart 2018 yılında Volna Pinsk

1 Ağustos 2018 yılında Orsha

7 Şubat 2022 yılında Dnepr Mogilev

Gleb Zheleznikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gleb Zheleznikov şuan Dnepr Mogilev takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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