Glebs Kluskins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Glebs Kluskins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Glebs Kluskins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Glebs Kluskins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Glebs Kluskins 1 Ekim 1992 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Gļebs Kļuškins şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Glebs Kluskins Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Glebs Kluskins, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Liepaja futbol takımında oynamaktadır. FK Liepaja takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Glebs Kluskins'nin FK Liepaja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Glebs Kluskins Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gkluskins_23/

Glebs Kluskins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Glebs Kluskins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Glebs Kluskins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Glebs Kluskins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında RFS

1 Temmuz 2012 yılında Daugava Riga

1 Şubat 2015 yılında Jelgava

1 Ocak 2018 yılında RFS

26 Mayıs 2020 yılında Suduva

6 Şubat 2021 yılında Noah Jurmala

1 Mart 2021 yılında Kulüpsüz

16 Ağustos 2021 yılında Metta

22 Ağustos 2022 yılında Liepaja

Glebs Kluskins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Glebs Kluskins şuan FK Liepaja takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Glebs Kluskins Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya takımında 11 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.