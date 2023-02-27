Glebs Mihalcovs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Glebs Mihalcovs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Glebs Mihalcovs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Glebs Mihalcovs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Glebs Mihalcovs 15 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Gļebs Mihaļcovs şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Glebs Mihalcovs Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Glebs Mihalcovs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Daugavpils futbol takımında oynamaktadır. BFC Daugavpils takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Glebs Mihalcovs'nin BFC Daugavpils ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Glebs Mihalcovs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Glebs Mihalcovs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Glebs Mihalcovs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Glebs Mihalcovs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında Daugavpils

Glebs Mihalcovs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Glebs Mihalcovs şuan BFC Daugavpils takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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