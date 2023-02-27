Glebs Zaleiko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Glebs Zaleiko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Glebs Zaleiko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Glebs Zaleiko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Glebs Zaleiko 27 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Glebs Zaleiko Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFS futbol takımında oynamaktadır. RFS takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Glebs Zaleiko'nin RFS ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Glebs Zaleiko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Glebs Zaleiko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Glebs Zaleiko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Glebs Zaleiko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2022 yılında RFS

Glebs Zaleiko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Glebs Zaleiko şuan RFS takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Glebs Zaleiko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U18 takımında 7 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U17 takımında 20 numaralı formasıyla 28 Ağustos 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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