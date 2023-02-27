Gledi Mici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gledi Mici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gledi Mici adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gledi Mici Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gledi Mici 6 Şubat 1991 tarihinde Tirana şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Arnavutluk,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gledi Mici Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gledi Mici, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Prishtina futbol takımında oynamaktadır. FC Prishtina takımına 10 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Gledi Mici'nin FC Prishtina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gledi Mici Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gledi Mici isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gledi Mici Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gledi Mici futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2007 yılında FK Apolonia

1 Ağustos 2009 yılında FC Kamza

1 Temmuz 2012 yılında Flamurtari FC

4 Ocak 2015 yılında FK Kukësi

16 Ağustos 2016 yılında KF Skënderbeu

20 Temmuz 2018 yılında Shkendija

10 Eylül 2020 yılında FC Prishtina

Gledi Mici Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gledi Mici şuan FC Prishtina takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Gledi Mici Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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