Glen Kamara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Glen Kamara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Glen Kamara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Glen Kamara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Glen Kamara 28 Ekim 1995 tarihinde Tampere şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Finlandiya,Sierra Leone uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Glen Kamara Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini StormSportsX yapmaktadır. Glen Kamara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glasgow Rangers futbol takımında oynamaktadır. Glasgow Rangers takımına 31 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Glen Kamara'nin Glasgow Rangers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Glen Kamara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/GlenKamara4

http://www.instagram.com/gk_4/

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Glen Kamara Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Glen Kamara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Glen Kamara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Glen Kamara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Arsenal U18

1 Temmuz 2013 yılında Arsenal U21

22 Ocak 2016 yılında Southend United

31 Mayıs 2016 yılında Arsenal U21

31 Ağu 2016 yılında Colchester Utd.

3 Ocak 2017 yılında Arsenal U23

13 Temmuz 2017 yılında Dundee FC

31 Ocak 2019 yılında Glasgow Rangers

Glen Kamara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Glen Kamara şuan Glasgow Rangers takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Glen Kamara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Olarin Tarmo (2003-2007), Espoon Palloseura (2008), Southend United (2011-2012), Arsenal (2012-2015)

Finlandiya takımında 6 numaralı formasıyla 9 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 48 maçta 1 gol atmıştır.

Finlandiya U21 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U20 takımında 8 numaralı formasıyla 13 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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