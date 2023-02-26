Glendys Mina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Glendys Mina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Glendys Mina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Glendys Mina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Glendys Mina 25 Şubat 1996 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Glendys Carlos Mina Cortez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Glendys Mina Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orense SC futbol takımında oynamaktadır. Orense SC takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Glendys Mina'nin Orense SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Glendys Mina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Glendys Mina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Glendys Mina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Glendys Mina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Ciudadelas

29 Mart 2017 yılında Fiorentina FC

1 Ağustos 2017 yılında CD Santa Rita

31 Aralık 2017 yılında Fiorentina FC

27 Şubat 2018 yılında LDU de Loja

31 Aralık 2018 yılında Fiorentina FC

5 Şubat 2019 yılında Ciudadelas

6 Şubat 2019 yılında Mushuc Runa SC

31 Aralık 2020 yılında Ciudadelas

4 Ocak 2021 yılında AD 9 de Octubre

3 Ocak 2023 yılında Orense

Glendys Mina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Glendys Mina şuan Orense SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.