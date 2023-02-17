Glenn Diedhiou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Glenn Diedhiou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Glenn Diedhiou kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Glenn Diedhiou ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Glenn Diedhiou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Glenn Diedhiou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Glenn Diedhiou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Glenn Diedhiou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Glenn Diedhiou 28 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur.  Belçika,Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Pierre Alphonse Diedhiou şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Glenn Diedhiou Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini J&S International yapmaktadır. Glenn Diedhiou, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KSK Heist futbol takımında oynamaktadır. KSK Heist takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Glenn Diedhiou'nin KSK Heist ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Glenn Diedhiouboyu ve yaşı kaç

Glenn Diedhiou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Glenn Diedhiou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Glenn Diedhiou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Glenn Diedhiou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında KAA Gent U17

1 Temmuz 2018 yılında KAA Gent U18

1 Ocak 2019 yılında KAA Gent U21

30 Ağu 2021 yılında KVC Westerlo

31 Ağu 2021 yılında KFC Houtvenne

30 Haziran 2022 yılında KVC Westerlo

1 Temmuz 2022 yılında KSK Heist

Glenn Diedhiou kimdir

Glenn Diedhiou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Glenn Diedhiou şuan KSK Heist takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

RC Gent-Zeehaven, KAA Gent (-2019)

Glenn Diedhiou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika U18 takımında 21 numaralı formasıyla 15 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 19 numaralı formasıyla 15 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 19 numaralı formasıyla 11 Nisan 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U15 takımında 18 numaralı formasıyla 24 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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Glenn Diedhiou nereli

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