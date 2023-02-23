Glib Bukhal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Glib Bukhal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Glib Bukhal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Glib Bukhal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Glib Bukhal 12 Kasım 1995 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Бухал Гліб Геннадійович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Glib Bukhal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RSport Agency yapmaktadır. Glib Bukhal, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chojniczanka Chojnice futbol takımında oynamaktadır. Chojniczanka Chojnice takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Glib Bukhal'nin Chojniczanka Chojnice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Glib Bukhal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Glib Bukhal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Glib Bukhal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Glib Bukhal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Arsenal Kyiv II

1 Ocak 2014 yılında Metalist II

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

16 Nisan 2015 yılında Arsenal Kyiv

31 Ağustos 2015 yılında Kulüpsüz

17 Şubat 2016 yılında Metalist II

1 Temmuz 2016 yılında Metalist 1925

1 Mart 2017 yılında SK Chayka

8 Temmuz 2017 yılında PFC Lviv

16 Şubat 2018 yılında FK Oleksandriya

30 Haziran 2018 yılında PFC Lviv

1 Temmuz 2018 yılında FK Oleksandriya

22 Ocak 2022 yılında Kryvbas

8 Nisan 2022 yılında Olomouc B

30 Haziran 2022 yılında Kryvbas

13 Temmuz 2022 yılında Hebar P.

16 Ocak 2023 yılında Chojniczanka

Glib Bukhal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Glib Bukhal şuan Chojniczanka Chojnice takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dynamo Kyiv (2005), Vidradnyi Kyiv (2006), OMIKS Kyiv (2007), FK Kyiv (2008), Zmina-Obolon Kyiv (2008-2010), Zirka Kyiv (2010), Arsenal Kyiv (2011-2012)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.