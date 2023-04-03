Glib Savchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Glib Savchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Glib Savchuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Glib Savchuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Glib Savchuk 17 Şubat 2003 tarihinde Khmelnytskyi şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Савчук Гліб Олександрович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Glib Savchuk Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kostiantyn Nesterenko yapmaktadır. Glib Savchuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rukh Lviv U19 futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Glib Savchuk'nin Rukh Lviv U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Glib Savchuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Glib Savchuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında Karpaty U19
1 Ağustos 2020 yılında Karpaty
13 Şubat 2021 yılında Rukh Lviv II
1 Temmuz 2021 yılında Rukh Lviv U19
Glib Savchuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Glib Savchuk şuan Rukh Lviv U19 takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.
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Glib Savchuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Ukrayna U17 takımında 2 numaralı formasıyla 23 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
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