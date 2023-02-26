Glid Otanga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Glid Otanga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Glid Otanga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Glid Otanga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Glid Otanga 14 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. Kongo uyrukludur.Gerçek adı da Glid Jeordon Otanga Mvouo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Glid Otanga Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hearts of Oak futbol takımında oynamaktadır. Hearts of Oak takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Glid Otanga'nin Hearts of Oak ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Glid Otanga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Glid Otanga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Glid Otanga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Glid Otanga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Akonangui FC

1 Ocak 2022 yılında Coton Sport FC

22 Ağustos 2022 yılında Hearts of Oak

Glid Otanga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Glid Otanga şuan Hearts of Oak takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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