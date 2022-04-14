Glikoz ne demek, TDK'ya göre Glikoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Glikoz ne demek? Glikoz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi glikoz kelimesi. Peki glikoz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre glikoz nedir, glikoz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GLİKOZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Glikoz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Glikoz kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre glikoz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşup özellikle üzüm suyunda bulunan şeker, üzüm şekeri yapısındaki basit şeker (C6H12O6)

