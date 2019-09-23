DeFacto Pazarlama Direktörü Ahmet Yağlıcıoğlu, "Global pazardaki rekabet alanına çıkarken, müşterilere ulaşılabilir olmanız, doğru fiyatlandırma ve yerel ihtiyaca uygun ürün yelpazeniz ve markanızı anlattığınız doğru bir hikayeniz olması gerekiyor. Global marka olma yolunda hızla ilerliyoruz" dedi.

DeFacto Pazarlama Direktörü Ahmet Yağlıcıoğlu İzmir'de düzenlenen 6. Ege Marka Yönetimi Zirvesi'nde bir sunum gerçekleştirdi. "Global Markalar Yaratmak" başlıklı sunumunda Yağlıcıoğlu, DeFacto'nun 30 ülkede sürdürdüğü global pazarlama yolculuğunu katılımcılara anlattı.

Ahmet Yağlıcıoğlu, başlıklı sunumunda, markaların yerelden globale giderken göz ardı etmemesi gereken unsurları anlattı. Yağlıcıoğlu, "Ülkeler arasındaki sınırların kalktığı, globalleşen ve dijitalleşen dünyada markaların arkasında durduğu cesur pazarlama stratejilerinin olması gerekiyor. Global pazardaki rekabet alanına çıkarken, müşterilere ulaşılabilir olmanız, doğru fiyatlandırma ve yerel ihtiyaca uygun ürün yelpazeniz ve markanızı anlattığınız doğru bir hikayeniz olması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Şirketin değişen dünyanın trendlerine ayak uyduran, hızlı, rekabetçi, yenilikçi bir marka olmak için tek duraklı alışveriş noktası stratejisi doğrultusunda hareket ettiğinin bilgisini veren Yağlıcıoğlu, her yaş grubundan müşterinin tüm giyim, aksesuar ve kozmetik ihtiyacını aynı anda tek bir mağazadan, defacto.com.tr'den ve diğer tüm digital kanallar üzerinden gerçekleştirme imkanı bulduğunun altını çizdi. Yağlıcıoğlu, DeFacto'nun faaliyet gösterdiği 30 ülkede her ülkenin kültürel özelliklerine göre yerelleşmiş pazarlama ve iletişim çalışmaları yürüttüğünü belirterek, "TV, Açıkhava ve Digital platformlar başta olmak üzere ülkelerimizde en etkili yerel iletişim kanallarını kullanıyor, yerel ünlüler ve sosyal medya influencerları ile yoğun bir şekilde iş birliği yürütüyor, yerelleşme adına tüm sosyal medya hesaplarımızda ülkenin kendi dilinde yayın yapıyoruz. Bu şekilde müşterilerimize kendi ülkesinde lokal bir marka iletişimi yönetiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA