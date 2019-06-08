'Global Wellness Day' Kuşadası'nda kutlandı

TÜRKİYE'den dünyaya yayılan "Global Wellness Day'e (Küresel Sağlık Günü) dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'nden başlayan ve 3 gün süren toplam 42 kilometrelik maraton, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Sevgi Plajı'nda sona erdi. Maratonun ardından 8. Global Wellness Day, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Global Wellness Day'e dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için Efes Antik Kenti'nden başlayarak Kuşadası Sevgi Plajı'na kadar 42 kilometrelik etabın koşulduğu 3 gün süren maraton düzenlendi. Global Wellness Day'in kutlanacağı maratona oyuncu Ahsen Eroğlu, triatlet İpek Onaran, Global Wellness Day Türkiye elçisi ve paralimpik triatlet atlet Burak Abacıoğlu, Fatih Topçu ve atlet Neval Gördük, oyuncu Pınar Gülkapan'dan oluşan ekip katıldı. Maraton ekibi geçen 6 Haziran sabahı Efes Antik Kent'inden koşuya başladı. 6 kişilik ekip, 18 kilometrelik ilk etabı İzmir'in Selçuk ilçesinin kırsal Gökçealan Mahallesi'nde tamamladı. Marotunun dün koşulan 14 kilometrelik ikinci etabı da Aydın'ın Kuşadası ilçesinin kırsal Kirazlı Mahallesi'nde tamamladı. Bu sabah saat 07.00'da tekrar başlayan maratonun 10 kilometrelik son etabı da saat 15.00'te Kuşadası Sevgi Plajı'nda tamamlandı. Maratonun tamamlanmasının ardından 150 ülkede 5 binden fazla noktayla aynı anda Global Wellness Day çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kuşadası'nda yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı halka açık ve ücretsiz olan kutlamalarda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Bu yıl Birleşmiş Millet Resmi Takvimi'ne de girmeye hazırlanan Global Wellness Day kutlamalarında, Cem Akcan "yoga', Baha Cemali "body boost', Ayşegül Demirsoy "zumba', Ebru Karaduman "Çocuklar Sporda" programları ile etkinliğe renk kattı. Kaan Öztürk de etkinlikler kapsamında konser verdi. Tüm gün çocuklar için resim sergisinin yer aldığı etkinliklerde yine çocuklar için tang-run, uçurtma atölyesi gibi özel aktiviteler de gerçekleştirildi. Kuşadası Belediyesinin desteğiyle düzenlenen aktivitelere CHP'li Belediye Başkanı Ömer Günel de katıldı.

'GLOBAL WELLNESS DAY DÜNYAYI ETKİSİNE ALDI'

2012 yılında "İyi yaşam herkesin hakkı" diyerek Global Wellness Day'i yaratan Belgin Aksoy, etkinlikteki konuşmasında, "Bugün tüm dünyada 150 ülkede 5 bin noktada sadece ücretsiz aktivitelerle kutlanan bir gün. Bu günü özel kılan şey Türkiye'den doğup tüm dünyaya yayılması. Bu günü Türkiye'de yaratıp tüm dünyaya yaymaktan gurur duyuyorum. 2012 yılında basit bir merak ile çıktı bugün ortaya. "Acaba dünyada İyi Yaşam Günü ne zaman kutlanıyor" diye araştırırken, böyle bir günle ilgili kutlama olmadığını öğrenip, yaratmaya karar verdim. İlk kutlamayı Türkiye'de gerçekleştirdik. O gün sadece tek bir noktada kutlama yaparken, bugün Global Wellness Day binlerce noktada aynı şekilde kutlanıyor. Bugün dünyada çocukların saçlarından bitler ayıklanıyor, açlar doyuruluyor. Başbakanlar, Cumhurbaşkanları, vakıflar, dernekler, Hollywood yıldızları, iş insanları tarafından destekleniyorlar. İhtiyaç sahiplerine yiyecek yardımları yapılıyor. Çok farklı yerlerde parklarda yoga, zumba, fitness aktiviteleri gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

İyi yaşama herkesin bir adım atmasını istediklerini de belirten Aksoy, şöyle devam etti:

"Global Wellness Day'in daha iyi bir yaşam için önerdiği 7 adımlık manifestosu var. İyi yaşamı bir hayat tarzı haline getirmek için Global Wellness Day, bu yedi basit adımı atmayı amaçlıyor. Önemli olan, hepsi olmasa bile bunların en azından birkaç tanesini düzenli olarak günlük hayatın bir parçası haline getirebilmek. Bir saat yürüyüş yapın. Daha fazla su için. Plastik şişe kullanmayın. Doğal gıdalarla beslenin. İyilik yapın. Sevdiklerinizle aile yemeği yiyin. Saat 22.00'de uyuyun. Bunlardan hepsini olmazsa da bir kaçını uygulamanız halinde bir yıl sonra bugün kendi iyi yaşamınızı kurmuş olursunuz."

FOTOĞRAFLI

DHA