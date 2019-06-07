Global Wellness Day Maratonu'nda ilk iki etap tamamalandı

TÜRKİYE'den dünyaya yayılan Global Wellness Day'e (Küresel Sağlık Günü) dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için dün İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'nden başlayan, 3 gün sürecek toplam 42 kilometrelik maraton, Aydın'ın Kuşadası ilçesinin kırsal Kirazlı Mahallesi'ne ulaştı. Yarın (cumartesi) Kuşadası Sevgi Plajı'na gelinmesiyle sona erecek marotonun ardından çeşitli kutlamalar yapılacak.

Global Wellness Day'e dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için Efes Antik Kenti'nden başlayarak Kuşadası Sevgi Plajı'na kadar 42 kilometrelik etabın koşulacağı 3 gün sürecek maraton düzenlendi. Global Wellness Day'in kutlanacağı maratona oyuncu Ahsen Eroğlu, triatlet İpek Onaran, Global Wellness Day Türkiye elçisi ve paralimpik triatlet atlet Burak Abacıoğlu, Fatih Topçu ve atlet Neval Gördük, oyuncu Pınar Gülkapan'dan oluşan ekip katıldı. Maraton ekibi dün sabah Efes Antik Kent'inden koşuya başladı. 6 kişilik ekibin ilk durağı Meryemana Evi oldu. Ekip, 18 kilometrelik ilk gün koşusunu İzmir'in Selçuk ilçesinin kırsal Gökçealan Mahallesi'nde tamamladı. Sağlıklı bir yaşamın herkesin doğuştan hakkı olduğunu hatırlatmak ve Global Wellness Day maratonu ile bu konuya farkındalık yaratmak için çıkılan yolda koşuculara, bölge halkı da büyük ilgi gösterdi. Koşucular, Gökçealan'nda erik ve kirazlar ile karşılandı.

Bu sabah koşuya kaldıkladrı yerden devam eden ekip, 14 kilometrelik ikinci etabı da Aydın'ın Kuşadası ilçesinin kırsal Kirazlı Mahallesi'nde tamamladı. Yarın (cumartesi) saat 07.00'da koşulmaya başlayacak 10 kilometrelik üçüncü etap Sevgi Plajı'nda son bulacak. Burada, saat 15.00'te 150 ülkede 5 binden fazla noktada aynı anda Global Wellness Day çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Global Wellness Day, Belgin Aksoy tarafından 2012'de, "İyi yaşam herkesin hakkı" denilerek yaratıldı. Bugün, dünyada, 7 kıtaya yayılmış, 150 ülkede ve 5 binden fazla noktada beraberce kutlanan bir gün haline geldi.

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DHA