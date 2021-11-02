Globalleşme ne demek, TDK'ya göre Globalleşme kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Globalleşme ne demek? Globalleşme TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi globalleşme kelimesi. Peki globalleşme ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre globalleşme nedir, globalleşme kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GLOBALLEŞME NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Globalleşme kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre globalleşme kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Küreselleşme

