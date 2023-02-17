Glodi Mbuyi Mbayo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Glodi Mbuyi Mbayo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Glodi Mbuyi Mbayo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Glodi Mbuyi Mbayo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Glodi Mbuyi Mbayo 27 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Glodi Augustin Mbuyi-Mbayo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Glodi Mbuyi Mbayo Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MMPIRE AGENCY yapmaktadır. Glodi Mbuyi Mbayo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVV Thes Sport futbol takımında oynamaktadır. KVV Thes Sport takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Glodi Mbuyi Mbayo'nin KVV Thes Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Glodi Mbuyi Mbayo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Glodi Mbuyi Mbayo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Glodi Mbuyi Mbayo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Glodi Mbuyi Mbayo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Şubat 2020 yılında FCV Dender EH

11 Ağu 2022 yılında Thes Sport

Glodi Mbuyi Mbayo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Glodi Mbuyi Mbayo şuan KVV Thes Sport takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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