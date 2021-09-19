Glokom ne demek, TDK'ya göre Glokom kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Glokom ne demek? Glokom TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi glokom kelimesi. Peki glokom ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre glokom nedir, glokom kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Glokom kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Glokom kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

GLOKOM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Glokom kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Glokom kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre glokom kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Karasu

