Gloris Veseli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gloris Veseli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gloris Veseli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gloris Veseli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gloris Veseli 1 Ekim 2000 tarihinde Lezhë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gloris Veseli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Besëlidhja futbol takımında oynamaktadır. Besëlidhja takımına 4 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Gloris Veseli'nin Besëlidhja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gloris Veseli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gloris Veseli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gloris Veseli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gloris Veseli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

7 Şubat 2020 yılında KF Tirana B

2 Ekim 2020 yılında FK Dinamo

4 Eylül 2021 yılında Besëlidhja

Gloris Veseli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gloris Veseli şuan Besëlidhja takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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