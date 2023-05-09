Gluten Çölyak'ı tetikliyor! Glutensiz diyet uygulaması nasıl olmalıdır? Uzman açıkladı

Çölyak hastalığında glutensiz diyet uygulamasının önemli olduğunu belirten Dyt. Tuba Yıldırım çölyak hastalığıyla mücadele etmenin bilinen tek tedavi yönteminin glutensiz diyet uygulaması olduğunu söyledi. Dr. Yıldırım; " Glutensiz diyette yiyecekleri hazırlama ve saklama aşamasında kullanılan malzemelerin gluten içeren besinler ile bulaşa girmemesine dikkat edilmelidir" dedi.

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Gluten Çölyak'ı tetikliyor! Glutensiz diyet uygulaması nasıl olmalıdır? Uzman açıkladı

Çölyak hastalığında glutensiz diyet uygulamasının önemli olduğunu belirten Dyt. Tuba Yıldırım çölyak hastalığıyla mücadele etmenin bilinen tek tedavi yönteminin glutensiz diyet uygulaması olduğunu söyledi. Dr. Yıldırım; "Glutensiz diyette yiyecekleri hazırlama ve saklama aşamasında kullanılan malzemelerin gluten içeren besinler ile bulaşa girmemesine dikkat edilmelidir" dedi.

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"ÇÖLYAK HASTALIĞI SÜRECİNDE GLUTEN İÇEREN BESİNLER TÜKETİLDİĞİNDE BAĞIRSAKLARDA İLTİHAPLANMA OLUR"


Liv Hospital Samsun Beslenme ve Diyet Kliniği'nden Dyt. Tuba Yıldırım, çölyak hastalarının beslenme süreci ile ilgili açıklamalarda bulunarak bağırsaklardaki iltihaplanmalara neden olacak besinlerden uzak durulması gerektiğine dikkat çekti. Dr.Yıldırım; "Çölyak hastalığı (gluten enteropatisi) buğday, arpa ve çavdarda bulunan gluten proteinine vücudun intolerans (tepki) göstermesi sonucu oluşan sindirim sistemi hastalığıdır. Çölyak hastalığı sürecinde gluten içeren besinler tüketildiğinde bağırsaklarda iltihaplanma olur ve vücutta alerjik reaksiyonlar görülebilir. Hastalığın kesin tanısı ince bağırsak biyopsisi ile konulmaktadır" dedi.

ÇÖLYAK HASTALIĞI SÜRESİNCE HANGİ BELİRTİLER DİKKATE ALINMALIDIR


Dyt. Tuba Yıldırım, çölyak hastalığI sürecinde görülebilecek belirtileri şöyle sıraladı:

"Yaygın görülen belirtiler: Şiddetli karın ağrısı, karında şişlik, aşırı gaz oluşumu, baş dönmesi, kusma, ishal, kabızlık, yorgunluk hissi, adet düzensizliği, kilo kaybının görülmesi ve ağızda yaraların oluşması.

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Çocuklarda en sık görülen belirtiler: Karın bölgesinde ağrı, karında şişlik oluşması, ishal, huzursuzluk durumu, iştahın azalması ve iştahsızlık, enfeksiyon sıklığında artış, kusma, kilo alamama, gelişme geriliğinin görülmesi ve boy uzamasının yavaş olması.

Yetişkinlerde en sık görülen belirtiler: Karın bölgesinin öne doğru şişkin olması, yaşa göre ideal vücut ağırlığının altında olunması, iştahsızlık, kas zayıflığı, kansızlık, dışkıda anormallik ve sık dışkılama, ishal, kusma, ağız içinde oluşan aftlar, gaz şikâyetleri, eklem ve kemik ağrılarının sık görülmesi, ciltte kaşıntılı döküntüler, halsizlik ve sinirlilik hali."

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HAZIR GIDALARDAN UZAK DURUN!

Dyt. Tuba Yıldırım çölyak diyeti sırasında kullanılmaması gereken besin listesini de paylaştı:

Dyt. Tuba Yıldırım, çölyak diyeti listesi planlanırken kullanılmaması gereken besinleri de paylaştı. Yıldırım, "Buğday, yulaf, arpa, çavdar, kuskus, bulgur, irmik, makarna, şehriye, simit, kraker, süt/yoğurt ile tüketilen bütün kahvaltılık gevrek, müsli ve yulaf ezmesi çeşitleri, yasaklı tahıl çeşitlerinden yapılan kek, pasta ve poğaça gibi hamur işleri, galeta ununa batırılmış balık veya et çeşitleri, pane edilmiş veya unlanmış sebze ve et yemekleri, yemek ve salatalar için gluten içerikli hazır soslar, mısır gevrekli çikolata, bira, arpa ve malt içerikli bütün içecekler kullanılmamalı" dedi.

KAYNAK: İHA

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