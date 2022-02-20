Glüten Tutkalı ne demek, TDK'ya göre Glüten Tutkalı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Glüten tutkalı ne demek? Glüten tutkalı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi glüten tutkalı kelimesi. Peki glüten tutkalı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre glüten tutkalı nedir, glüten tutkalı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GLÜTEN TUTKALI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Glüten tutkalı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre glüten tutkalı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hayvanların deri, kemik, sinir vb. artıklarından elde edilen, genellikle sıcak olarak kullanılan bir yapıştırıcı türü

