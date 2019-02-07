Glutensiz simit geliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, gıda alerjisi olanlar için glutensiz un, ekmek, kurabiye ve çerezin ardından glutensiz simit üretimine hazırlanıyor.

Çölyak başta olmak üzere fenilketonüri ve gluten hassasiyeti olan vatandaşların tüketebilmesi amacıyla sağlıklı ve uygun fiyatlı ürün satış ağını genişletmek için Ar-Ge çalışmaları yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, glutensiz simit de üreterek ürün çeşitliliğini artırmayı amaçlıyor. Yoğun ilgi gören glutensiz ürünler arasında un, ekmek, kurabiye ve çerez yer alırken, yapılan Ar-Ge çalışmaları ile glutensiz simit üretimi için çalışmalar hızlandırıldı.

Sırada siyez buğdaylı ve tahıllı ekmek var

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, glutensiz ürünlerin üretimi konusunda hassas davrandıklarını belirterek, "Çölyak başta olmak üzere fenilketonüri ve gluten hassasiyeti olan hastalar için glutensiz ekmek üretimi yapıyoruz. Bir alternatif olarak da glutensiz simidi çok yakın bir süre içinde çölyak hastalarının beğenisine sunacağız" dedi.

Ekmek çeşitliliğine yönelik olarak yeni ürünler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Sarıduman, "Ekşi mayalı siyez buğdaylı ekmek çalışmamız da devam ediyor. Bunun dışında tam tahıllı ekmek üretimi için vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiriyoruz" dedi.

Ankaralıların ürün memnuniyetine büyük önem verdiklerini vurgulayan Sarıduman, şikayet hattı uygulamasını da yakın zamanda hayata geçirmeye hazırlandıklarını açıkladı. Ankara Halk Ekmek'in dağıtım ağını genişleteceklerini söyleyen Sarıduman, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna sonradan giren ilçelerimizden gelen yoğun talep nedeniyle ilçe merkezlerinde de büfe açmayı planlıyoruz. Şuan izinlerini aldığımız noktalar arasında Nallıhan, Çayırhan, Şereflikoçhisar, Güdül, Evren ve Beypazarı ilçeleri var. İnşallah çok kısa süre içinde bu ilçelerimizde yeni büfelerimizi açacağız. Şeffaf belediyecilik anlayışımızla merkezde olduğu gibi çevre ilçeler için de kura yöntemi ile büfe işleticilerini belirlemeyi düşünüyoruz."

Hizmete girecek olan Halk Ekmek Whatsapp İletişim Hattı ile vatandaşlar, "444 2 243" numaralı hatta şikâyet ve önerilerini doğrudan iletebilecek.

Kaynak: İHA