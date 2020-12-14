Gmail çöktü mü? Gmail neden açılmıyor? Gmail bir şeyler ters gitti| Hesabıma giriş yapamıyorum

Türkiye'nin en çok kullanılan elektronik posta hizmetlerinden biri olan Google'ın hizmete sunduğu Gmail'e erişim sağlanamıyor.

GMAİL ÇÖKTÜ MÜ? GMAİL NEDEN AÇILMIYOR? NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Gmail ile bağlanan tüm Google hesaplarına erişim sorunları yaşandığı belirtilirken sorunun sebebine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Haritalar, Adsense, Analytics vb. uygulamaların Gmail'e bağlı olduğu için çalışmaları durdu.

Google Play üzerinden indirmelerde ve güncellemelerde de sorun yaşandığı gelen bilgiler arasında.

Gelen son dakika bilgisine göre, Discord sunucularında da erişim sıkıntısı yaşanıyor.

Google Türkiye Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Google sunucularında yaşanan sorunların farkında olduklarını belirterek, "Google, bu kritik sorunları gidermek için çalışıyor." açıklamasında bulundu.

ERİŞİM SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Erişim sorunun çözüldüğünü Google Türkiye Twitter hesabından duyuruldu. İşte Google Türkiye'nin yaptığı paylaşım;

"#Google, Gmail ve YouTube diğer tüm hizmetlerine sorunsuz olarak erişim şu an sağlanabilir durumdadır. #YouTubeDOWN"

SORUN AĞIRLIKLI OLARAK AVRUPA'DA

Bağlantı sorununun ağırlıklı olarak Avrupa'da olarak bildirildi. Ancak Avustralya'da, ABD'nin doğu kıyılarında ve Afrika'nın bazı bölgelerinde, Güney Amerika'da ve Asya'da problem yaşanıyor.