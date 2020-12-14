Yılmaz Vural taburcu edildi, ilk açıklama geldi!Asgari ücret 2. toplantı ne zaman? | Asgari ücret 2021 ne zaman belli olur? | İkinci toplantı tarihiBir kadının yardım çığlığı: İşkence boyutunda şiddet gördümUEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kuraları çekildiMerdan Yanardağ'ın testi pozitif çıktı, hastaneye yatırıldıAkrep dizisi nerede çekiliyor? Konusu nedir? Oyuncuları kimler?MKE Ankaragücü - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Son dakika| İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma yasağı genelgesiPfizer, BioNTech ve Moderna'nın koronavirüs aşısından kazanacağı para dudak uçuklattı!Haftalık burç yorumu 14 Aralık - 20 Aralık 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. BİLİM TEKNOLOJİ
  3. Gmail çöktü mü? Gmail neden açılmıyor? Gmail bir şeyler ters gitti| Hesabıma giriş yapamıyorum

Gmail çöktü mü? Gmail neden açılmıyor? Gmail bir şeyler ters gitti| Hesabıma giriş yapamıyorum

Türkiye'nin en sevilen elektronik posta ağı Gmail'e erişim sağlanamıyor. Google'ın tüm servislerinde yaşandığı iddia edilen sorunun üzerine vatandaşlar, Gmail çöktü mü? Gmail neden açılmıyor? sorularını araştırmaya başladı. Gmail'e girildiği anda 'Maalesef bir şeyler ters gitti. Tekrar deneyin' yazısı çıkıyor.

Gmail çöktü mü? Gmail neden açılmıyor? Gmail bir şeyler ters gitti| Hesabıma giriş yapamıyorum

Türkiye'nin en çok kullanılan elektronik posta hizmetlerinden biri olan Google'ın hizmete sunduğu Gmail'e erişim sağlanamıyor. 

GMAİL ÇÖKTÜ MÜ? GMAİL NEDEN AÇILMIYOR? NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Gmail ile bağlanan tüm Google hesaplarına erişim sorunları yaşandığı belirtilirken sorunun sebebine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Haritalar, Adsense, Analytics vb. uygulamaların Gmail'e bağlı olduğu için çalışmaları durdu. 

Google Play üzerinden indirmelerde ve güncellemelerde de sorun yaşandığı gelen bilgiler arasında.

Gelen son dakika bilgisine göre, Discord sunucularında da erişim sıkıntısı yaşanıyor.

Google Türkiye Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Google sunucularında yaşanan sorunların farkında olduklarını belirterek, "Google, bu kritik sorunları gidermek için çalışıyor." açıklamasında bulundu.

ERİŞİM SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Erişim sorunun çözüldüğünü Google Türkiye Twitter hesabından duyuruldu. İşte Google Türkiye'nin yaptığı paylaşım;

"#Google, Gmail ve YouTube diğer tüm hizmetlerine sorunsuz olarak erişim şu an sağlanabilir durumdadır. #YouTubeDOWN"

SORUN AĞIRLIKLI OLARAK AVRUPA'DA

Bağlantı sorununun ağırlıklı olarak Avrupa'da olarak bildirildi. Ancak Avustralya'da, ABD'nin doğu kıyılarında ve Afrika'nın bazı bölgelerinde, Güney Amerika'da ve Asya'da problem yaşanıyor.

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT