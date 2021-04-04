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Gmg Kastamonuspor, Sivas Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Gmg Kastamonuspor, Sivas Belediye Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gmg Kastamonuspor, Sivas Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Gmg Kastamonuspor, Sivas Belediye Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Gmg Kastamonuspor ve Sivas Belediye Spor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 31. hafta maçında Gmg Kastamonuspor sahasında Sivas Belediye Spor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Gazi Stadı - Kastamonu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Gmg Kastamonuspor - Sivas Belediye Spor maçı skoru ne oldu?

Gmg Kastamonuspor, Sivas Belediye Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Gmg Kastamonuspor  Sivas Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Gazi Stadı - Kastamonu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00

Gmg Kastamonuspor Sivas Belediye Spor Maçının Hakemleri
Furkan Aksuoğlu(hakem), Kerem Yükünç(1. Yardımcı Hakem), Yakup Bulut(2. Yardımcı Hakem), Sinan Özcan(dördüncü Hakem)

GMG KASTAMONUSPORGmg Kastamonuspor

Gmg Kastamonuspor İlk 11
1. Atakan Akyol, 3. Recep Yılmaz, 7. Oğuzhan Doğan, 10. Metincan Cici, 11. Birkan Öksüz, 20. Ömer Faruk Yücel, 27. Hazar Daşcı, 37. Faruk Öcal, 40. Mustafa Berkan Aydeniz, 48. Hakkı Can Aksu, 92. Hakan Olkan

Yedekler
12. Sefa Mücahid Çirişoğlu, 78. Oğuzhan Çelik, 4. Turgay Şahan Şen, 8. Mustafa Alptekin Çaylı, 23. Canpolat Sarıdemir, 33. Mert Arabacı, 95. Can Yıldız, 99. Eren Evin

Teknik Sorumlu
Levent Eriş

Goller
{homeGoal}

Kartlar
Sarı Kart Faruk Öcal 37.dk

Oyundan Çıkanlar
Birkan Öksüz 75.dk, Oğuzhan Doğan 82.dk

Oyuna Girenler
Eren Evin 75.dk, Can Yıldız 82.dk

SİVAS BELEDİYE SPORSivas Belediye Spor

Sivas Belediye Spor İlk 11
35. Necati Yılmaz, 5. Uğur Bulut, 6. Muhsin Polat, 8. Mustafa Aydın, 10. Ozan Kılıçoğlu, 18. Furkan Sağman, 30. Murat Akgül, 60. Barış Can Öztürk, 61. Kubilay Eren Şahin, 78. Tuğrul Yavaşcı, 80. Şevki Çınar

Yedekler
95. Ahmet Doğan, 14. İlhami Siraçhan Nas, 15. Samet Almalı, 17. Burak Aydın, 24. Saruhan Bolat, 28. Mücahit Haktan Karabulut, 52. Volkan Egri, 55. Pekin Köşnek

Teknik Sorumlu


Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Mustafa Aydın 31.dk, Sarı Kart Furkan Sağman 24.dk

Oyundan Çıkanlar
Murat Akgül 58.dk, Ozan Kılıçoğlu 80.dk, Kubilay Eren Şahin 74.dk, Furkan Sağman 80.dk

Oyuna Girenler
Pekin Köşnek 58.dk, Volkan Egri 80.dk, İlhami Siraçhan Nas 74.dk, Saruhan Bolat 80.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor31236270217549
2Van Spor31176851285723
3Sakaryaspor311512450295721
4Kırşehir Belediyespor31168744255619
5Kırklarelispor311412544255419
6Etimesgut Belediyespor31157951265225
7Bodrumspor31157964415223
8Turgutluspor3115412404349-3
9Tarsus İdman Yurdu31129104941458
10Serik Belediyespor31111284439455
11Karacabey Belediyespor31127124035435
12Pendikspor31124155042408
13Pazarspor3111515505338-3
14Sivas Belediyespor31813104240372
151922 Konyaspor319715384034-2
16Bayburt Özel İdare Spor3110417385234-14
17Kastamonuspor3171014264531-19
18Elazığspor318518406229-22
19Mamak FK316619289124-63
20Kardemir Karabükspor31122810915-81

Fikstür

01.04.20211922 Konyaspor1-0Etimesgut Belediyespor
01.04.2021Van Spor1-1Bayburt Özel İdare Spor
01.04.2021Tarsus İdman Yurdu4-0Kardemir Karabükspor
01.04.2021Bodrumspor0-1Kırşehir Belediyespor
01.04.2021Eyüpspor2-0Turgutluspor
01.04.2021Karacabey Belediyespor4-0Başkent Akademi FK
01.04.2021Kastamonuspor0-0Sivas Belediyespor
01.04.2021Pazarspor2-3Elazığspor
01.04.2021Sakaryaspor0-0Pendikspor
01.04.2021Kırklarelispor0-0Serik Belediyespor
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