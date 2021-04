Gmg Kastamonuspor, Sivas Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Gmg Kastamonuspor, Sivas Belediye Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Gmg Kastamonuspor ve Sivas Belediye Spor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 31. hafta maçında Gmg Kastamonuspor sahasında Sivas Belediye Spor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Gazi Stadı - Kastamonu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Gmg Kastamonuspor - Sivas Belediye Spor maçı skoru ne oldu? Gmg Kastamonuspor, Sivas Belediye Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Gmg Kastamonuspor Sivas Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Gazi Stadı - Kastamonu



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.04.2021 15:00



Gmg Kastamonuspor Sivas Belediye Spor Maçının Hakemleri

Furkan Aksuoğlu(hakem), Kerem Yükünç(1. Yardımcı Hakem), Yakup Bulut(2. Yardımcı Hakem), Sinan Özcan(dördüncü Hakem)

Gmg Kastamonuspor

Gmg Kastamonuspor İlk 11

1. Atakan Akyol, 3. Recep Yılmaz, 7. Oğuzhan Doğan, 10. Metincan Cici, 11. Birkan Öksüz, 20. Ömer Faruk Yücel, 27. Hazar Daşcı, 37. Faruk Öcal, 40. Mustafa Berkan Aydeniz, 48. Hakkı Can Aksu, 92. Hakan Olkan



Yedekler

12. Sefa Mücahid Çirişoğlu, 78. Oğuzhan Çelik, 4. Turgay Şahan Şen, 8. Mustafa Alptekin Çaylı, 23. Canpolat Sarıdemir, 33. Mert Arabacı, 95. Can Yıldız, 99. Eren Evin



Teknik Sorumlu

Levent Eriş



Goller

{homeGoal}



Kartlar

Sarı Kart Faruk Öcal 37.dk



Oyundan Çıkanlar

Birkan Öksüz 75.dk, Oğuzhan Doğan 82.dk



Oyuna Girenler

Eren Evin 75.dk, Can Yıldız 82.dk

Sivas Belediye Spor

Sivas Belediye Spor İlk 11

35. Necati Yılmaz, 5. Uğur Bulut, 6. Muhsin Polat, 8. Mustafa Aydın, 10. Ozan Kılıçoğlu, 18. Furkan Sağman, 30. Murat Akgül, 60. Barış Can Öztürk, 61. Kubilay Eren Şahin, 78. Tuğrul Yavaşcı, 80. Şevki Çınar



Yedekler

95. Ahmet Doğan, 14. İlhami Siraçhan Nas, 15. Samet Almalı, 17. Burak Aydın, 24. Saruhan Bolat, 28. Mücahit Haktan Karabulut, 52. Volkan Egri, 55. Pekin Köşnek



Teknik Sorumlu





Goller

{awayGoal}



Kartlar

Sarı Kart Mustafa Aydın 31.dk, Sarı Kart Furkan Sağman 24.dk



Oyundan Çıkanlar

Murat Akgül 58.dk, Ozan Kılıçoğlu 80.dk, Kubilay Eren Şahin 74.dk, Furkan Sağman 80.dk



Oyuna Girenler

Pekin Köşnek 58.dk, Volkan Egri 80.dk, İlhami Siraçhan Nas 74.dk, Saruhan Bolat 80.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 31 23 6 2 70 21 75 49 2 Van Spor 31 17 6 8 51 28 57 23 3 Sakaryaspor 31 15 12 4 50 29 57 21 4 Kırşehir Belediyespor 31 16 8 7 44 25 56 19 5 Kırklarelispor 31 14 12 5 44 25 54 19 6 Etimesgut Belediyespor 31 15 7 9 51 26 52 25 7 Bodrumspor 31 15 7 9 64 41 52 23 8 Turgutluspor 31 15 4 12 40 43 49 -3 9 Tarsus İdman Yurdu 31 12 9 10 49 41 45 8 10 Serik Belediyespor 31 11 12 8 44 39 45 5 11 Karacabey Belediyespor 31 12 7 12 40 35 43 5 12 Pendikspor 31 12 4 15 50 42 40 8 13 Pazarspor 31 11 5 15 50 53 38 -3 14 Sivas Belediyespor 31 8 13 10 42 40 37 2 15 1922 Konyaspor 31 9 7 15 38 40 34 -2 16 Bayburt Özel İdare Spor 31 10 4 17 38 52 34 -14 17 Kastamonuspor 31 7 10 14 26 45 31 -19 18 Elazığspor 31 8 5 18 40 62 29 -22 19 Mamak FK 31 6 6 19 28 91 24 -63 20 Kardemir Karabükspor 31 1 2 28 10 91 5 -81

