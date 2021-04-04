Gmg Kastamonuspor, Sivas Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Gmg Kastamonuspor, Sivas Belediye Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Gmg Kastamonuspor, Sivas Belediye Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Gmg Kastamonuspor ve Sivas Belediye Spor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 31. hafta maçında Gmg Kastamonuspor sahasında Sivas Belediye Spor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Gazi Stadı - Kastamonu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Gmg Kastamonuspor - Sivas Belediye Spor maçı skoru ne oldu?
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Gmg Kastamonuspor Sivas Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Gazi Stadı - Kastamonu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00
Gmg Kastamonuspor Sivas Belediye Spor Maçının Hakemleri
Furkan Aksuoğlu(hakem), Kerem Yükünç(1. Yardımcı Hakem), Yakup Bulut(2. Yardımcı Hakem), Sinan Özcan(dördüncü Hakem)
Gmg Kastamonuspor İlk 11
1. Atakan Akyol, 3. Recep Yılmaz, 7. Oğuzhan Doğan, 10. Metincan Cici, 11. Birkan Öksüz, 20. Ömer Faruk Yücel, 27. Hazar Daşcı, 37. Faruk Öcal, 40. Mustafa Berkan Aydeniz, 48. Hakkı Can Aksu, 92. Hakan Olkan
Yedekler
12. Sefa Mücahid Çirişoğlu, 78. Oğuzhan Çelik, 4. Turgay Şahan Şen, 8. Mustafa Alptekin Çaylı, 23. Canpolat Sarıdemir, 33. Mert Arabacı, 95. Can Yıldız, 99. Eren Evin
Teknik Sorumlu
Levent Eriş
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Sarı Kart Faruk Öcal 37.dk
Oyundan Çıkanlar
Birkan Öksüz 75.dk, Oğuzhan Doğan 82.dk
Oyuna Girenler
Eren Evin 75.dk, Can Yıldız 82.dk
Sivas Belediye Spor İlk 11
35. Necati Yılmaz, 5. Uğur Bulut, 6. Muhsin Polat, 8. Mustafa Aydın, 10. Ozan Kılıçoğlu, 18. Furkan Sağman, 30. Murat Akgül, 60. Barış Can Öztürk, 61. Kubilay Eren Şahin, 78. Tuğrul Yavaşcı, 80. Şevki Çınar
Yedekler
95. Ahmet Doğan, 14. İlhami Siraçhan Nas, 15. Samet Almalı, 17. Burak Aydın, 24. Saruhan Bolat, 28. Mücahit Haktan Karabulut, 52. Volkan Egri, 55. Pekin Köşnek
Teknik Sorumlu
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Mustafa Aydın 31.dk, Sarı Kart Furkan Sağman 24.dk
Oyundan Çıkanlar
Murat Akgül 58.dk, Ozan Kılıçoğlu 80.dk, Kubilay Eren Şahin 74.dk, Furkan Sağman 80.dk
Oyuna Girenler
Pekin Köşnek 58.dk, Volkan Egri 80.dk, İlhami Siraçhan Nas 74.dk, Saruhan Bolat 80.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|31
|23
|6
|2
|70
|21
|75
|49
|2
|Van Spor
|31
|17
|6
|8
|51
|28
|57
|23
|3
|Sakaryaspor
|31
|15
|12
|4
|50
|29
|57
|21
|4
|Kırşehir Belediyespor
|31
|16
|8
|7
|44
|25
|56
|19
|5
|Kırklarelispor
|31
|14
|12
|5
|44
|25
|54
|19
|6
|Etimesgut Belediyespor
|31
|15
|7
|9
|51
|26
|52
|25
|7
|Bodrumspor
|31
|15
|7
|9
|64
|41
|52
|23
|8
|Turgutluspor
|31
|15
|4
|12
|40
|43
|49
|-3
|9
|Tarsus İdman Yurdu
|31
|12
|9
|10
|49
|41
|45
|8
|10
|Serik Belediyespor
|31
|11
|12
|8
|44
|39
|45
|5
|11
|Karacabey Belediyespor
|31
|12
|7
|12
|40
|35
|43
|5
|12
|Pendikspor
|31
|12
|4
|15
|50
|42
|40
|8
|13
|Pazarspor
|31
|11
|5
|15
|50
|53
|38
|-3
|14
|Sivas Belediyespor
|31
|8
|13
|10
|42
|40
|37
|2
|15
|1922 Konyaspor
|31
|9
|7
|15
|38
|40
|34
|-2
|16
|Bayburt Özel İdare Spor
|31
|10
|4
|17
|38
|52
|34
|-14
|17
|Kastamonuspor
|31
|7
|10
|14
|26
|45
|31
|-19
|18
|Elazığspor
|31
|8
|5
|18
|40
|62
|29
|-22
|19
|Mamak FK
|31
|6
|6
|19
|28
|91
|24
|-63
|20
|Kardemir Karabükspor
|31
|1
|2
|28
|10
|91
|5
|-81
Fikstür
|01.04.2021
|1922 Konyaspor
|1-0
|Etimesgut Belediyespor
|01.04.2021
|Van Spor
|1-1
|Bayburt Özel İdare Spor
|01.04.2021
|Tarsus İdman Yurdu
|4-0
|Kardemir Karabükspor
|01.04.2021
|Bodrumspor
|0-1
|Kırşehir Belediyespor
|01.04.2021
|Eyüpspor
|2-0
|Turgutluspor
|01.04.2021
|Karacabey Belediyespor
|4-0
|Başkent Akademi FK
|01.04.2021
|Kastamonuspor
|0-0
|Sivas Belediyespor
|01.04.2021
|Pazarspor
|2-3
|Elazığspor
|01.04.2021
|Sakaryaspor
|0-0
|Pendikspor
|01.04.2021
|Kırklarelispor
|0-0
|Serik Belediyespor