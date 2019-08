GMİS, Gelik’te madenciyi bilgilendirdi

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Başkanlar Kurulu, toplu iş sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili gelişmeler hakkında üretim bölgelerinde maden işçilerine bilgi vermeye devam ediyor.

GMİS Başkanlar Kurulu, sabah vardiyasında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Gelik İşletmesi'nde çalışan madencileri ziyaret ederek bilgilendirdi.

Ziyarete GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile GMİS'e bağlı şube başkan ve yöneticileri katıldı.

TÜRK-İŞ ile Hükümet arasında Kamu Toplu Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün henüz imzalanmaması nedeniyle toplu iş sözleşmeleri sonuçlanmadığı için Kamuda çalışan toplam 200 bin işçinin huzursuz olduğunu belirten GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, "TÜRK-İŞ genel Başkanı Sayın Atalay, Cuma günü Hükümetten bir açıklama beklendiğini ve sonucu bizlerle paylaşacağını belirtti" dedi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, madencilere hitaben şöyle konuştu; "Hükümet ile TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu arasında çerçeve anlaşması henüz imzalanmadı. Bu nedenle bizim toplu sözleşme görüşmelerimiz de sonuçlanmadı. Kamuda çalışan toplam 200 bin kamu işçisi şu an huzursuz. Toplu sözleşme görüşmeleri sonuçlanmadığı için ailelerimiz de huzursuz, toplum da huzursuz. TÜRK-İŞ Genel Başkanımız Sayın Ergün Atalay, dün bir açıklama yaptı. Bu açıklamada Hükümet ile görüştüğünü, Hükümetin ücret artışlarıyla ilgili teklifinin henüz bizim taleplerimizin seviyesinde olmadığını söyledi. Sayın Atalay, Cuma günü Hükümetten bir açıklama beklendiğini ve sonucu bizlerle paylaşacağını belirtti. Hükümet son olarak teklifini yüzde 6 + 4 olarak revize etmişti. Bu rakamların TÜRK-İŞ nezdinde ve bizim için kabul edilemez olduğunu açıkladık. Biz emeğimizle kazanıyoruz, bizler işimize, aşımıza sahip çıkalım diye uğraşıyoruz. 7 ay oldu ve halen toplu sözleşmelerimiz sonuçlanmadı. 6 Ağustos 2019 tarihinde işverene grev kararımızı bildirdik. Bildiğiniz gibi 25 Ağustos'ta yasal süre doluyor.Eğer görüşmelerden bir sonuç alınamazsa bizler greve çıkmak durumundayız. 25 Ağustos'a kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bizler, toplu iş sözleşmelerimizi masa başında bitirmek istediğimizi her platformda söyledik, söylüyoruz. Ancak bir sonuç alamazsak 25 Ağustos'ta pankartlarımızı açıp greve çıkacağız. Birlik ve beraberliğimizi, eskiden olduğu gibi bugünde sürdüreceğiz. Genel Maden İşçileri Sendikası olarak bütün gelişmeleri ve çalışmaları sizlere anlattık, anlatmaya da devam edeceğiz. Her zaman doğru bilgileri bizden alacaksınız. Başta madenci kardeşlerimiz ve aileleri olmaz üzere, tüm halkımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, barış ve huzur ortama içinde, sağlıklı ve mutlu nice bayramlara kavuşmayı diliyoruz."

