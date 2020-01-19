GMİS, “Rahşan Ecevit’in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak eski Başbakanlardan ve Zonguldak Milletvekillerinden Merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in vefatını üzüntü ile öğrendiklerini belirtti.

Açıklama şöyle; "Türkiye Cumhuriyeti Eski Başbakanlarından ve Zonguldak Milletvekillerinden, ülkemize ve bölgemize önemli hizmetleri olan Merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Kaynak: İHA