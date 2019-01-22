GMKA'dan Edremit turizmine 3,6 milyon lira hibe desteği

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesi turizminin geliştirilmesine yönelik Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı öncülüğünde hazırlanan 6 proje, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından 3,6 milyon lira hibe almaya hak kazandı.

Edremit Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Kaymakamlığının Proje Koordinasyon Birimi tarafından ilçenin turizminin geliştirilmesine yönelik Kaymakam Ali Sırmalı başkanlığında hazırlanarak Güney Marmara Kalkınma Ajansına sunulan 6 proje, Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından başarılı bulunarak hibe desteği almaya değer bulundu.

Turizmin geliştirilmesine yönelik hazırlanan ve toplam bütçeleri 7,6 milyon lira olan başarılı projelere, GMKA tarafından 3,6 milyon lira hibe verilecek.

Açıklamada projelerle ilgili değerlendirmelerine yer verilen İlçe Kaymakamı Sırmalı, Edremit'in doğası, termal su kaynakları, denizi, mavi bayraklı plajları, tarihi ve kültürel değerleri ve pek çok değeri ile önemli bir cazibe merkezi olduğunu vurguladı.

İlçenin, mavi ile yeşilin birlikte harmanlandığı önemli bir turizm merkezi olduğunu belirten Sırmalı, "Edremit, sahip olduğu potansiyellerle adeta bir cennet konumunda. Bizler, Edremit'in sahip olduğu tüm potansiyelleriyle birlikte yılın 12 ayında ve her mevsim turizm yapılan bir yer haline getirmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sırmalı, Edremit'in "marka şehir" olması için hep birlikte hareket etmeye çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Önemli bir turizm merkezi olan Edremit ilçemizin turizm destinasyonlarının geliştirilmesi, tanıtılması ve marka değerinin oluşturulması açısından Güney Marmara Kalkınma Ajansının mali desteklerinin büyük önem taşıdığı bilinciyle ilçemizde faaliyet gösteren turizm işletmelerimizi bir araya toplayarak Edremit turizminin geliştirilmesi adına yapılabilecek projeler ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Kaymakamlığımız öncülüğünde kültür turizminin geliştirilmesine yönelik hazırladığımız 'Tarihi Edremit Evleri Gün Yüzüne Çıkıyor Projesi' örnekliğinde Güney Marmara Kalkınma Ajansının turizmin geliştirilmesine yönelik açıkladığı mali destek programına başvurmaları konusunda turizm işletmelerini teşvik ederek proje hazırlama sürecinde gerekli teknik desteği sağladık."

Sırmalı, Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programlarının sonuçları açıklandığında turizm desteğinden en büyük payı Edremit'in aldığını görünce büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA