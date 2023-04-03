Go Aoyagi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Go Aoyagi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Go Aoyagi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Go Aoyagi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Go Aoyagi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 青柳 仰 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Go Aoyagi Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Urawa Red Diamonds U18 futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Go Aoyagi'nin Urawa Red Diamonds U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Go Aoyagi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Go Aoyagi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Go Aoyagi şuan Urawa Red Diamonds U18 takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
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