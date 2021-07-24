Go-kart'taki ihmal canını alıyordu! Yanlış bağlanan emniyet kemeri Furkan Özkaya'nın bağırsaklarını yırttı!

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen olayda, eğlenmek için lunaparka giden 17 yaşındaki Furkan Özkaya, Go-kart'a bindi. Araçta kaza yapan genç, 6 saatlik ameliyatla zor kurtarılırken kazanın, emniyet kemerinin yanlış bağlanması sebebiyle bu kadar hasar verdiği iddia edildi.

ARIZALI ARACA BİNDİRİP KEMERİ DE YANLIŞ BAĞLADILAR

Go-kart sporu yapmak isteyen ve araca binmeden önce çalışanlara, sporun tehlike durumunu soran Özkaya'ya iddiaya göre, tehlike olmadığı, araç bir yere çarpsa dahi lastikten geri sekeceği yanıtı verildi. Kız arkadaşının kullandığı, ancak direksiyonu arızalı diyerek sürmekten vazgeçtiği Go-kart aracına bindirilen Furkan Özkaya'nın kemeri, omuzdan çapraz bağlanmak yerine, karın bölgesinden yatay bağlandı. Kız arkadaşı ise başka bir Go-kart aracına bindirildi.

DİREKSİYON TAKILDI, ARAÇ DİREĞE ÇARPTI

Kemerin yatay şekilde bağlanmasının ardından nefes almakta güçlük çektiğini belirten Özkaya, görevliler tarafından dikkate alınmadı. Oyunun başlamasının ardından yalnız başına aracı kullanan genç, tur henüz sona ermeden direksiyonun tutukluk yaptığını fark etti. Direksiyonu takılan Go-kart aracı, etrafı lastikle muhafaza edilen direğe çarptı. Başındaki kaskı çıkan ve araçta acı içinde kıvranan Furkan Özkaya, Go-karttan inip yere yığıldı.

APAR TOPAR PİST DIŞINA ÇIKARILDI

İş yeri çalışanları ise bu kazanın ardından, diğer sürücülerin turu tamamlaması için genci apar topar pist dışına, ardından park alanı dışındaki otoparka çıkardı. Çağrılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Özkaya’nın bağırsaklarının yırtıldığı ve iç kanama geçirdiği belirlendi. 6 saatlik ameliyatla bağırsakları dikilen, iç kanaması durdurulan Özkaya, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındı ve 11'inci günde taburcu edildi.

'ERKEKSİN BİR ŞEY OLMAZ'

Furkan Özkaya ve ailesi, parktaki sorumlular hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunurken kazazade genç, çalışanların kendisini zorla yürüttüğünü ve diğer müşterilerin rahatsız olmaması için zorla dışarı çıkarıldığını, ambulansı bile kendisinin aradığını belirtti.

Karın bölgesine 50 dikiş atılan Özkaya, park yetkililerinin kendisini arayıp durumunu sorma zahmetine bile girişmediklerini, hatta kazanın ardından 'Erkeksin kalk bir şey olmaz' dediklerini, çalışanların ilgilenmek istemesine rağmen işverenin, çalışanlardan işlerinin başına gitmelerini istediğini ifade etti.