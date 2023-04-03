Go Otsuki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Go Otsuki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Go Otsuki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Go Otsuki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Go Otsuki 5 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 大槻 豪 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Go Otsuki Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kashiwa Reysol U18 futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Go Otsuki'nin Kashiwa Reysol U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Go Otsuki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Go Otsuki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Go Otsuki şuan Kashiwa Reysol U18 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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