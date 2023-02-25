Goba Zakpa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goba Zakpa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goba Zakpa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Goba Zakpa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Goba Zakpa 17 Ağustos 1992 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Portekiz,Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Elysée Goba Zakpa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Goba Zakpa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Goba Zakpa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sabail futbol takımında oynamaktadır. FK Sabail takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Goba Zakpa'nin FK Sabail ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Goba Zakpa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Goba Zakpa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Goba Zakpa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Goba Zakpa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Rio Ave FC

1 Ağustos 2012 yılında Gondomar

30 Haziran 2013 yılında Rio Ave FC

1 Temmuz 2013 yılında SAS Epinal

1 Ağustos 2013 yılında Valenciano

1 Haziran 2014 yılında SAS Epinal

1 Temmuz 2014 yılında Gil Vicente

1 Ağustos 2014 yılında Santa Maria

30 Haziran 2015 yılında Gil Vicente

1 Eylül 2016 yılında Felgueiras

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2018 yılında Lus. Lourosa

1 Temmuz 2020 yılında Ethnikos

1 Temmuz 2022 yılında FK Sabail

Goba Zakpa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Goba Zakpa şuan FK Sabail takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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