Göbek fıtığı şüphesiyle hastaneye gitti, siroz çıktı

ANTALYA'da 2 yıldır karaciğer nakli bekleyen Süleyman Yalçın (44), kadavradan nakledilen organla yaşama tutundu. 2 yıl önce fıtık şüphesiyle hastaneye gittiğini söyleyen Yalçın, "Karaciğer sirozu olduğumu öğrendim. Organ bağışıyla ölümden döndüm" dedi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesi Körküler Köyü'nde çiftçilik yapan 3 çocuk babası Süleyman Yalçın'a, 2 yıl önce karaciğer sirozu teşhisi konuldu. Doktorlar, Yalçın'ın karaciğer nakli olması gerektiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı Karaciğer Bekleme Listesi'ne dahil edilen Süleyman Yalçın, organ nakli koordinasyon birimi koordinatörlerinin, Konya'da beyin ölümü gerçekleşen M.N.'den alınan karaciğerin kendisine nakledileceği telefonu üzerine Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'ne geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi, kadavradan alınan karaciğeri, yaklaşık 10 saat süren başarılı operasyonla Yalçın'a nakletti.

'FITIK OLDUĞUMU DÜŞÜNMÜŞTÜM'

Yaklaşık 3 ay önceki karaciğer nakli sonrası kontrol amaçlı hastaneye gelen Süleyman Yalçın, durumunun iyi olduğunu, bir gün sağlığına kavuşacağına yönelik inancını hiç yitirmediğini belirtti. Nakil haberini telefonda "Kadavradan karaciğer bulundu, gelebilir misiniz?" sözleriyle aldığını ve nakil için hastaneye gelerek operasyonun gerçekleştiğini anlatan Yalçın, şöyle konuştu: "Ölüme yürürken hayata tutundum. Her şeye karşın çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çağrılmamın ardından Antalya'ya geldim ve sonrasında hiç problem yaşamadan karaciğer nakli oldum. Göbeğimin ağrıdığı dönemde fıtık olduğumu düşünmüştüm. Karaciğer sirozu olduğumu öğrendiğimde şoke oldum. Bağış yapıp beni hayata bağlayan aileye minnet borcumu ödeyemem. Yaşamını kaybedenin mekânı cennet olsun. Bundan sonra gönüllü bağışçı olacağım ve çevremdeki tüm insanları bağış yapmaya davet edeceğim."

'NAKİL İLE HEM SİROZ HEM DE SİROZA BAĞLI HASTALIKLARI TEDAVİ EDİLDİ'

Prof. Dr. Bülent Aydınlı, operasyonun çok başarılı geçtiğini, periyodik kontrollere gelen hastanın sağlık durumunun çok iyi olduğunu, karaciğer fonksiyonlarının düzeldiğini belirtti. Hastanın 7 Eylül'de karaciğer nakli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aydınlı, "Karaciğer naklinden önceki süreçte, siroz hastalığı ve buna bağlı çeşitli hastalıklarla da mücadele ediyordu. Karaciğer nakliyle hem siroz hem de diğer hastalıkların tedavisini yaptık. Bu tip durumlarda en önemli şey karaciğer naklinden hemen sonra başladığımız, ameliyat sonrası ve ömür boyu kullanacağı ilaçlar. Onun dışında aralıklı kontrole gelecek. Rutin yaşamına devam etme açısından kontrolleri dışında ek problemi yok. Sağlıklı bir ömür temennimizdir" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA