Göbelek ne demek, TDK'ya göre Göbelek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Göbelek ne demek? Göbelek TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi göbelek kelimesi. Peki göbelek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre göbelek nedir, göbelek kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GÖBELEK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Göbelek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre göbelek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Rengi siyah beyaz veya bej beyaz olan, kurutulabilen, yenebilen bir tür şapkalı mantar

