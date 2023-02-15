Göbez ne demek? ne anlama geliyor?

Günlük yaşantımızda duyduğumuz bazı kelimelerin ne anlama geldiğini merak ederiz. Göbez ise bunlardan bir tanesidir. Göbez ne demek? ne anlama geliyor? İşte cevabı haberimizde...

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Göbez ne demek? ne anlama geliyor?

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi göbez kelimesidir. Peki göbez ne demek? Ne anlama geliyor? İşte cevabı...

GÖBEZ NEDİR? NE ANLAMA GELİYOR?

Göbez bazı yörelerde köpek yavrusuna verilen isimdir. Herkes enik bilse de, enik kedi ve köpeklerin yavrusu anlamına gelmektedir.

Başka bir anlamı ise göbez kelimesinin boy için kısa anlamına gelmektedir.

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