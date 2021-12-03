Gobi Manchurian Hint mutfağının nadide lezzetlerinden birisi . Karnabahar sevenler için ise denenmesi gereken harika bir yemek. Bu yemeği merak edenler ise nasıl yapılması gerektiğini araştırıyorlar. Bu bağlamda, Gobi Manchurian nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gobi Manchurian tarifi!

GOBI MANCHURIAN MALZEMELERİ

1 orta boy karnabahar

1 su bardağı un

4 yemek kaşığı mısır nişastası

Çeyrek çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kırmızı biber

1 çay kaşığı soya sosu

Yarım demet taze soğan,

1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil

4 diş sarımsak

2 domates

3 yemek kaşığı ketçap

2 yemek kaşığı kırmızı biber sosu

Tuz

GOBI MANCHURIAN NASIL YAPILIR?

İlk olarak 1 orta boy karnabahar doğranır. Ardından tuzlu su kaynama noktasına getirilir.

Karnabahar çiçekleri yıkanarak sıcak suya eklenir. Karnabaharlar 15-20 dakika arasında suda haşlanır ve ardından süzülür.

Sonrasında sos yapılır. Sos için; bir kaseye un, mısır nişastası, karabiber, kırmızı biber, soya sosu, tuz ve 1 su bardağı su eklenir. Pürüzsüz ve topaksız bir sos elde edene kadar çırpılır. Ardından karnabaharlar teker teker sosa batırılır.

Sosla kaplanmış olan karnabaharlar kızgın yağa konularak kızartılır. Tavada kızartılırken 6 yemek kaşığı sıvı yağ eklenir. Tavanın büyüklüğünün artması durumunda yağ da arttırılabilir.

İki tarafı da kızartılan karnabaharlar, altın rengi olana dek birkaç defa çevrilir.

Kızarmış karnabaharların fazla yağı kağıt havlu üzerinde alınır.

Ayrı bir tavada; biber, sarımsak, zencefil, domates, ketçap ve biber sosu pişirilir.

Kızartılan karnabaharlar bu sosta hafifçe sotelenir. Yemek servise hazır.

Afiyet olsun...