Göbüt ne demek, TDK'ya göre Göbüt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Göbüt ne demek? Göbüt TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi göbüt kelimesi. Peki göbüt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre göbüt nedir, göbüt kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GÖBÜT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Göbüt kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre göbüt kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yuvarlak, yassı, içine yumurta vb. malzemeler konan ekmek

