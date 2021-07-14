Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 10 sözleşmeli bilişim personeli alımı | Göç İdaresi Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları neler?

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları neler? Başvuruları ne zaman? Nasıl başvuru yapılır? Alım yapılacak kadrolar hangileri? Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne 10 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Yapılan yazılı açıklamada, ''Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda yer alan bilişim personeli pozisyonlarına yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 10 (on) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

GÖÇ İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün www.goc.gov.tr internet sitesinde yer alan, ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla yapılacak.

Adaylar başvurularını 26 Temmuz - 1 Ağustos 2021 tarihleri arasında https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda yapacak.

Müracaatlar sadece elektronik ortamda alınacak, posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecek.



Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunmasının zorunlu olduğu belirtildi.

ALIM YAPILACAK KADROLAR HANGİLERİ

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

GENEL ŞARTLAR



a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,



b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,



c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının iki katı için başvuru yapabilirler)



ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)



d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

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