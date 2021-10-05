Göç İdaresi Genel Müdürlüğü açıkladı! Geçici göçmen sayısı 3 Milyon 715 bine yükseldi!

Suriyelilerin en çok yaşadığı üç il sırasıyla İstanbul (532 bin 726), Gaziantep (457 bin 890) ve Hatay (436 bin 861) oldu. 3 milyon 715 bin Suriyelinin 3 milyon 663 bini ise barınma merkezleri dışında yaşadığı belirlendi.

Adana, Kahramanmaraş ve Hatay'ın ise geçici barınma merkezleri en dolu kapasiteye sahip tesisler olarak yer alıyor. Suriyelilerin toplam nüfus içindeki oranı Hatay’da yüzde 26.4’e, Gaziantep’te yüzde 21,95’e, Şanlıurfa’da yüzde 20,19’a, Mersin’de yüzde 12,73’e yükseldi.

GENÇLER ÇOĞUNLUKTA

Türkiye’deki Suriyelilerin çoğunluğunu 0-9 yaş grubu çocuklar oluştururken, çocuklardan sonra 19-24 yaş arası gençler yer alıyor. Türkiye’de kadınlardan yaklaşık 250 bin fazla erkek Suriyeli tespit edildi. 90 yaş üzerinde bin 868 Suriyeli de Türkiye’de barınıyor.

2014-2021 arasında üçüncü ülkelere yerleştirilen Suriyelilerin sayısı 7 bin 923’te kaldı. Kanada'da 8 bin 700 Suriyeli yaşarken ABD'de 4 bin 81, İngiltere 2 bin 540 Suriyeli barınıyor. 2014-2021 yıllarında Lüksemburg 46 Suriyeli kabul ederken, Hollanda’ya üç, Fransa’ya bir Suriyeli gönderildi.



Anlaşma ile Türkiye’den 30 bin 219 Suriyeli çıkış yaptı. Eylül sonu itibarıyla yakalanan göçmen sayısı 109 bin 708 olurken, bunların uyruklarında ilk üç sırayı Afgan, Suriyeli ve Pakistanlılar aldı.