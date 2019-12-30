Göç İdaresi Müdürü Akyıldız uluslararası öğrencilerin bilim sergisini açtı

Eskişehir Valiliği Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız, Odunpazarı ilçesinde uluslararası öğrencilere yönelik eğitim ve öğretim vermeye devam eden Nabaa Al Hayat Uluslararası Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan bilim deneyi projelerin sergi açılışını yaptı.

Eskişehir'de göreve başladıktan sonra sürekli olarak yabancı vatandaşların yanında olmaya devam ederek dertlerine dermen olan Akyıldız, uluslararası miniklerin sergi açılışında da onları yalnız bırakmadı. Uluslararası öğrencilerle bir arada olan Akyıldız, programa katılabildiği için mutlu olduğu ve uluslarası minik öğrencilerin güzel çalışmalarından dolayı onları teşekkür etti. Gökhan Akyıldız, "İlimizde egitim ve öğretimlerine devam eden uluslararası öğrencilerle beraber olmaktan ve onların bu güzel çalışmalarına şahit olmaktan dolayı onur duydum. Projelerini sergileyen bu güzel kardeşlerimizin ingilizce sunumları da oldukça başarılıydı. Emeği geçen değerli öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen program pasta kesimi ile devam ederken, Gökhan Akyıldız'a okul tarafından çizilen resim tablosu de hediye edildi

Kaynak: İHA