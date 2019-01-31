Göç idaresi personeline "iletişim" eğitimi
EDİRNE (AA) - Trakya Kalkınma Ajansı ve Edirne Valiliği İl Göç İdaresi işbirliğinde düzenlenen proje kapsamında, Göç İdaresi personeli "İletişim...
EDİRNE (AA) - Trakya Kalkınma Ajansı ve Edirne Valiliği İl Göç İdaresi işbirliğinde düzenlenen proje kapsamında, Göç İdaresi personeli "İletişim ve Kapasite Geliştirme Eğitimi" almaya başladı.
Personelin iletişim becerilerinin artırılması amacıyla İl Göç İdaresinde gerçekleşen programda, eğitmen Saba Deniz Uzun tarafından eğitim veriliyor.
Toplam 48 kişinin eğitim aldığı projede, iletişim teknikleri, insan ilişkileri, beden dili, zaman yönetimi, motivasyon, stres yönetimi, öfke kontrolü konusunda dersler yer alıyor.
Eğitimler kapsamında, İl Göç İdaresinde çalışan personelin iletişimde başarılı bireyler olması, kendilerini doğru ifade etmeleri, karşılarındaki kişiyi doğru anlamaları, düzensiz göçmenlerle doğru iletişim kurabilme becerisini kazanmaları hedefleniyor.
Kaynak: AA
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