Göçmen kaçakçıları operasyonunda 10 gözaltı

HAKKARİ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılarına yönelik Hakkari, Van ve Malatya'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" suçunun engellenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında Hakkâri, Malatya ve Van'da organize şekilde göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik 16 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda Hakkâri'de 6, Malatya'da 1 ve Van'da 3 olmak üzere toplamda 10 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramalarda ise 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 77 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 8 av tüfeği fişeği, 28 adet (5.56 mm) fişek, 11 cep telefonu, 11 sim kart ve 2 İran pasaportu ele geçirdi.

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DHA